Леан подписал с "Миланом" пятилетний контракт

"Милан" завершил сделку по трансферу нападающего "Лилля" Рафаэла Леана. 20-летний португалец подписал с итальянским клубом контракт на пять лет, сообщает официальный сайт "россонери".

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Также французский клуб может получить 20 процентов от суммы последующей продажи игрока.

В прошедшем сезоне Леан в 26 матчах забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи.