Лаутаро Мартинес останется в «Интере», по словам агента

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не намерен покидать клуб. Агент 22-летнего аргентинца Бету Яке заявил, что его клиент хочет продлить контракт с миланцами.

— С приходом на пост главного тренера Антонио Конте Лаутаро очень сильно прибавил, — приводит слова агента La Gazzetta dello Sport. — Его все устраивает в команде и он хочет подписать с клубом новый контракт. Да, интерес других крупных клубов присутствует, но это лишь показывает, что Мартинес движется в правильном направлении.

Контракт нападающего с «Интером» рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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