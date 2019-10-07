Лаутаро Мартинес: «Если в «Интере» хотят играть на уровне лучших команд, то должны работать больше»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в 7-м туре чемпионата Италии. Миланский клуб впервые потерял очки в сезоне.

— В первом тайме мы действовали по плану, во второй половине встречи что-то поменялось, — цитирует официальный сайт «Интера» нападающего. — У нас появились проблемы, а они использовали свой момент.

После международного перерыва обсудим этот матч. Если хотим играть на уровне лучших команд, то должны работать гораздо больше. Это касается как игроков стартового состава, так и запасных. В этом рецепт прогресса.

Интер — Ювентус

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