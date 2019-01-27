19:45 27 января | Футбол — Италия

"Лацио" – "Ювентус": видеотрансляция матча в 22.30

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В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 27 января, "Лацио" принимает "Ювентус".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Лацио" – "Ювентус" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

Лацио - Ювентус

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей

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