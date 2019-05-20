"Лацио" вырвал ничью у "Болоньи"

"Лацио" и "Болонья" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии (3:3). Голами в составе римлян отметились нападающий Хоакин Корреа, защитник Бартоломеу Баштуш и хавбек Сергей Милинкович-Савич. У красно-синих отличились полузащитник Андреа Поли, нападающий Маттиа Дестро и форвард Риккардо Орсолини.

"Лацио" набрал 59 очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. "Болонья" с 41 баллом расположилась на 12-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Лацио" - "Болонья" - 3:3 (1:0)

Голы: Корреа, 13 (1:0). Поли, 50 (1:1). Дестро, 51 (1:2). Баштуш, 59 (2:2). Орсолини, 63 (2:3). Милинкович-Савич, 80 (3:3).

"Лацио": Гуэррьери, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе (Армини, 53), Лукас (Милинкович-Савич, 73), Лулич, Бадель (Катальди, 64), Пароло, Ромулу, Иммобиле, Корреа.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Поли (Джемаили, 80), Сориано, Пульгар, Паласио (Крейчи, 90), Дестро (Сантандер, 71), Орсолини.

Предупреждения: Дестро, 52. Корреа, 64. Лукас, 67.

Судья: Паскуа.

20 мая. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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