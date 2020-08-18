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«Лацио» вернулся к варианту с Хамесом после срыва сделки с Давидом Сильвой

18 августа 2020, 14:37
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«Лацио» ведет переговоры с полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в римском клубе вернулись к варианту с 29-летним колумбийцем после того, как сорвалась сделка с Давидом Сильвой, подписавшим контракт с «Сосьедадом».

В сезоне-2019/20 Хамес провел за «Реал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 32 миллиона евро.

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