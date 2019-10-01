«Лацио» продлил контракт с экс-форвардом «Локомотива» Кайседо
1 октября 2019, 15:39
«Лацио» подписал новый контракт с эквадорским нападающим Фелипе Кайседо, cообщается на официальном сайте клуба. Соглашение продлено до 30 июня 2022 года.
31-летний футболист перешел в «Лацио» в 2017 году из «Эспаньола», за этот период он сыграл за римский клуб 76 матчей, в которых забил 16 голов. В 2011-2013 годах выступал за «Локомотив». В составе железнодорожников он провел 63 матча, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.
?? | #Caicedo2022#FeliPanther ha rinnovo il contratto con il club fino al 2022! pic.twitter.com/OMVMrzQRCr— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 1, 2019
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр