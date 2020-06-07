«Лацио» подпишет новый контракт с 19-летним защитником Армини
06:43
«Лацио» намерен продлить контракт с защитником Николо Армини. 19-летнему талантливому игроку предложен контракт до 2024 года, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
Стороны уже достигли принципиальной договоренности. Агент игрока Мино Райола и президент «Лацио» Клаудио Лотито утвердили условия сделки.
Армини является игроком юношеской сборной Италии. Он уже дебютировал во взрослом футболе, но пока провел за римский клуб только 1 матч в серии А.
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