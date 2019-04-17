"Лацио" победил "Удинезе" и поднялся на седьмое место

"Лацио" обыграл "Удинезе" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии (2:0). Голом отметился нападающий римлян Фелипе Кайседо, еще один мяч в свои ворота забил хавбек Раньери Сандру.

"Лацио" набрал 52 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Удинезе" с 32 баллами располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Лацио" - "Удинезе" - 2:0 (2:0)

Голы: Кайседо, 21 (1:0). Сандру, 24 - в свои ворота (2:0).

Нереализованный пенальти: де Пауль, 51 (вратарь)

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе (Уоллас, 83), Лукас (Бруну Жордау, 79), Лулич, Пароло, Ромулу, Милинкович-Савич, Кайседо (Бадель, 68), Иммобиле.

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Уилмот, Сандру, Агьеманг-Баду (Теодорчик, 58), Мандрагора, де Пауль (Де Майо, 74), Лазанья, Ингельссон (Д`Алессандро, 46).

Предупреждения: Луис Фелипе, 28. Лукас, 78.

Судья: Кальварезе.

17 апреля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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