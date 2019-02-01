"Лацио" по пенальти обыграл "Интер" в 1/4 финала Кубка Италии

"Лацио" в серии пенальти обыграл "Интер" в матче 1/4 финала Кубка Италии. В основное время команды голов не забили. На 108-й минуте Чиро Иммобиле вывел римскую команду вперед, а перед самым финальным свистком Мауро Икарди сравнял счет, реализовав пенальти. Судьба путевки в 1/2 финала решилась в серии пенальти.

За выход в финал римский клуб поборется с "Миланом". Первый матч состоится 6 февраля, а ответный - 27-го.

Кубок Италии

1/4 финала

"Интер" - "Лацио" - 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти - 3:4

Голы: Иммобиле, 108 (0:1). Икарди, 120+3 - с пенальти (1:1).

"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Мартинес, 81), Брозович, Гальярдини (Весино, 45), Кандрева (Седрик Суариш, 105), Икарди, Политано (Наингголан, 105).

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Уоллас (Баштуш, 70), Марушич, Лукас, Лулич (Дурмиси, 80), Луис Альберто (Пароло, 101), Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 88).

Предупреждения: Гальярдини, 44. Уоллас, 68. Раду, 73. Весино, 82. Марушич, 86. Милинкович-Савич, 87. Лукас, 96. Иммобиле, 109. Брозович, 111. Асамоа, 116.

Удаление: Раду, 120+3.

Судья: Абиссо.

31 января. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".