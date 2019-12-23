«Лацио» отметил победу в Суперкубке Италии с табло для замен

После победы над «Ювентусом» (3:1) в матче за Суперкубок Италии «Лацио» отметил успех, используя табло для замен. Видео в своем Twitter опубликовал форвард римского клуба Фелипе Кайседо. На табло футболисты, празднуя победу, показывали счет матча.

Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для «Лацио» эта победа в матче за Суперкубок Италии стала пятой в истории клуба. Столько же раз выигрывал «Интер». «Милан» — побеждал семь, «Ювентус» — восемь.