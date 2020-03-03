«Лацио» близок к продлению контракта с Луисом Альберто

Полузащитник Луис Альберто близок к подписанию нового соглашения с «Лацио», сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Стороны согласовали детали нового контракта до 2025 года и должны оформить его в ближайшее время. Римляне согласились поднять зарплату испанского хавбека до трех миллионов евро за сезон.

Действующий контракт полузащитника с клубом истекает в 2022 году.

Луис Альберто выступает в составе «Лацио» с 2016-го, перейдя из «Ливерпуля». В текущем сезоне 27-летний испанец провел 30 матчей за «орлов», забив 5 голов и сделав 14 голевых передач.