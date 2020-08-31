Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Квальярелла согласился на понижение зарплаты, Рамирес намерен покинуть «Сампдорию»

31 августа 2020, 21:50
Фабио Квальярелла. Фото AFP
Фабио Квальярелла. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла решил поддержать клуб в сложной финансовой ситуации и согласился на понижение зарплаты, сообщает Tuttosport.

В клубе решили ввести потолок зарплат: футболист не может зарабатывать более 1 миллиона евро за сезон. Квальярелла поддержал это решение.

В клубе полагали, что также поступит Гастон Рамирес, однако полузащитник намерен покинуть команду из Генуи.

37-летний Квальярелла выступает за «Сампу» с 2016 года. В прошедшем сезоне капитан команды забил 11 голов в 28 матчах серии А.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир