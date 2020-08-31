Квальярелла согласился на понижение зарплаты, Рамирес намерен покинуть «Сампдорию»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла решил поддержать клуб в сложной финансовой ситуации и согласился на понижение зарплаты, сообщает Tuttosport.

В клубе решили ввести потолок зарплат: футболист не может зарабатывать более 1 миллиона евро за сезон. Квальярелла поддержал это решение.

В клубе полагали, что также поступит Гастон Рамирес, однако полузащитник намерен покинуть команду из Генуи.

37-летний Квальярелла выступает за «Сампу» с 2016 года. В прошедшем сезоне капитан команды забил 11 голов в 28 матчах серии А.