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Кулибали извинился перед фанатами «Наполи» за неудачи

11 февраля 2020, 16:34

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали извинился перед фанатами команды за последние неудачи. 9 февраля неаполитанцы уступили дома «Лечче» (2:3) и опустились на 11-е место в чемпионате Италии.

«Мы должны отреагировать как настоящая команда: работать и набирать очки. «Наполи» не заслуживает таких результатов», — написал Кулибали в Instagram на итальянском, французском и английском языке.

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