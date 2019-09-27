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Кулибали дисквалифицирован на два матча

27 сентября 2019, 21:09
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали был удален с поля за неспортивное поведение в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (0:1). Он получил прямую красную карточку за оскорбления главного арбитра встречи Марко Ди Белло, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теперь Кулибали дисквалифицирован на два матча за свое поведение. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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