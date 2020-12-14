Куадрадо получил выгодное предложение из Китая
14 декабря 2020, 20:52
Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо получил очень выгодное предложение из Китая. 32-летний колумбиец задумался о том, чтобы покинуть туринский клуб, сообщает Calciomercato.
«Гуанчжоу Эвергранд» готов заключить с Куадрадо трехлетний контракт с ежегодной зарплатой в 12 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с «Юве» рассчитано до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2020/21 Куадрадо провел за «Ювентус» 15 матчей, на счету колумбийца 8 результативных передач.
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