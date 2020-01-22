Куадрадо и Сандру попали в заявку «Ювентуса» на матч с «Ромой»
22 января 2020, 15:35
«Ювентус» определился с заявкой на матч 1/4 финала Кубка Италии против «Ромы». В список попали левый защитник Алекс Сандру и Хуан Куадрадо, который большую часть сезона отыграл на позиции правого защитника.
Сандру был заменен из-за травмы в матче чемпионата Италии с «Пармой» (2:1). Куадрадо ранее перенес грипп.
Матч «Ювентус» — «Рома» начнется в 22.45 по московскому времени.
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