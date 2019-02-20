Кшиштоф Пентек: "Надеюсь, "Милан" снова станет великим благодаря мне"

Нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек заявил, что хочет помочь своему клубу снова выйти на лидирующие позиции. 23-летний поляк присоединился к "россонери" 23 января 2019 года.

- Надеюсь, "Милан" снова станет великим благодаря мне, - приводит слова Пентека Przeglad Sportowy. - Левандовски и Милик? У меня нет проблем с ними. Мы являемся различными форвардами, но все находимся в хорошей форме. В "Милане" сейчас собрана хорошая и настоящая команда.

В текущем сезоне Пентек провел 28 матчей во всех турнирах и забил 26 голов.

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