Крунич перешел в "Милан"

Полузащитник "Эмполи" Раде Крунич стал игроком "Милана", информирует пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составит 8 миллионов плюс бонусы.
В прошедшем сезоне Крунич провел 34 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть передач.
We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome "DERA"— AC Milan (@acmilan) 8 июля 2019 г.
Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷♂ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA
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