Кристиан Эриксен: «Победа над «Миланом» с таким камбэком была очень-очень особенной»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от победы в матче 23-го тура серии А против «Милана» (4:2).

— Это был большой опыт, — приводит слова Эриксена Goal.com. - Первый тайм получился печальным, но победа с таким камбэком была очень-очень особенной.