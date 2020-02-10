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Кристиан Эриксен: «Победа над «Миланом» с таким камбэком была очень-очень особенной»

10 февраля 2020, 20:03
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от победы в матче 23-го тура серии А против «Милана» (4:2).

— Это был большой опыт, — приводит слова Эриксена Goal.com. - Первый тайм получился печальным, но победа с таким камбэком была очень-очень особенной.

Болельщики подготовили огромный перформанс, который занял большую часть стадиона. В АПЛ такой атмосферы нет, отчасти потому, что им запрещено делать это. Здесь вы действительно чувствуете, как фанаты толкают тебя вперед с момента выхода из автобуса. Ты чувствуешь их страсть и понимаешь, насколько важен этот матч.

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