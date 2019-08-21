Криштиану Роналду: «За вратаря могут заплатить 80 миллионов евро. Я не согласен с этим, но таков футбольный мир»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду понимает, что футбольная индустрия сейчас другая, но подвергает сомнению высокие цены на игроков. По его мнению, защитники и вратари не могут стоить 80 миллионов евро.

— В современном футболе сложно проводить расчеты, — приводит Marca слова Роналду. — Клуб рискует, покупая игроков, которые имеют определенный потенциал, а футбольная индустрия отличается.

Оставляя в стороне Жоау Феликса, за любого игрока могут заплатить 100 миллионов евро, даже если он не показывал ничего. В футболе стало больше денег. Центральный защитник и вратарь могут быть оценены в 70 или 80 миллионов евро. Я не согласен с этим, но таков мир, в котором мы сейчас живем, и вы должны уважать его.

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