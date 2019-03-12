Криштиану Роналду: "Я не скучаю по Испании"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хорошо чувствует себя в Италии и не скучает по Испании. Ранее он выступал за "Реал".

- Я не скучаю по Испании или Португалии, - цитирует футболиста Marca. - Конечно, я покинул великий клуб, друзей, но я не скучаю по самой стране. Все перечисленное у меня есть и в Италии, поэтому мне было нетрудно. Все произошло довольно быстро, но это было интересно. Я хорошо адаптировался здесь.

34-летний португалец в текущем сезоне провел 26 матчей в серии А и забил 19 мячей при десяти голевых передачах.

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