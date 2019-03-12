Криштиану Роналду: "В Испании легче забивать, чем в Италии"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что в серии А забивать сложнее, чем в ла лиге. Ранее он выступал за "Реал".

- Думаю, в Италии забивать сложнее, чем в Испании, - цитирует футболиста Marca. - В Испании более открытая лига, команды больше рискуют. В Италии же в приоритете защита, и только потом атака. До этого пять лет играл в Англии и считаю, что в серии А забивать сложнее всего.

34-летний португалец в текущем сезоне провел 26 матчей в серии А и забил 19 мячей при десяти голевых передачах.

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