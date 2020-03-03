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Криштиану Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

3 марта 2020, 16:09
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отправился в Португалию на Мадейру к матери, которая сегодня перенесла ишемический инсульт, информирует O Jogo. Сегодня Мария Долореш душ Сантуш Авейру в 5 утра попала в больницу.

Сообщалось, что женщина находится в сознании и стабильном состоянии. Ей предстоит пройти несколько тестов для того, чтобы врачи могли дать окончательное заключение о ее здоровье.

В 2007-м году Мария Долореш победила рак молочной железы, в прошлом году она объявила, что вновь «борется за жизнь» и проходит очередной курс лечения.

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