Криштиану Роналду отправился на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отправился в Португалию на Мадейру к матери, которая сегодня перенесла ишемический инсульт, информирует O Jogo. Сегодня Мария Долореш душ Сантуш Авейру в 5 утра попала в больницу.

Сообщалось, что женщина находится в сознании и стабильном состоянии. Ей предстоит пройти несколько тестов для того, чтобы врачи могли дать окончательное заключение о ее здоровье.

В 2007-м году Мария Долореш победила рак молочной железы, в прошлом году она объявила, что вновь «борется за жизнь» и проходит очередной курс лечения.