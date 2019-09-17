Криштиану Роналду: «Когда твою честность ставят под сомнение, это больно»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что ему было очень неприятно слушать обвинения в изнасиловании, которое он якобы совершил в 2009 году. 35-летняя американка Кэтрин Майорга обвинила португальца в этом, но дело было закрыто за неимением доказательств.

— Это была игра с моим достоинством, — цитирует Le Figaro Роналду. — Это сложно. У меня же есть семья, дети. Когда ваша честность ставится под сомнение, это больно. Я помню, однажды смотрел телевизор со своей девушкой в гостиной, а там как раз говорили: «Роналду то, Роналду это». Как только я услышал, что ребенок спускается по лестнице, я переключил канал. Потому что не хотел проблем. Я не хотел, чтобы ребенок слышал это все обо мне.