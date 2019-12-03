Криштиану Роналду: «Горжусь тем, что меня считают лучшим нападающим Италии»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — о его признании лучшим игроком чемпионата Италии прошедшего сезона.

— Я постараюсь говорить по-итальянски, — приводит слова Роналду Football Italia. — Горжусь тем, что меня считают лучшим нападающим Италии. Благодарю своих товарищей по команде, игроков, которые голосовали за меня. После двух лет в Италии могу сказать, что это очень сложная лига. Благодарю всех за то, что проголосовали за меня, надеюсь, что следующий год будет таким же.

Роналду — лучший игрок прошлого сезона чемпионата Италии