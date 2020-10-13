Криштиану Роналду: фото за обедом сборной перед новостью о положительном тесте

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией.

35-летний футболист находится в расположении национальной команды. Накануне он выложил в Instagram фото с общекомандного обеда.

Как стало известно сегодня, тест игрока на коронавирус оказался положительным. Роналду не испытывает никаких симптомов болезни.

Сейчас футболиста изолировали от остальных игроков сборной Португалии.