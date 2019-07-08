Кришито не жалеет о переходе из "Зенита" в "Дженоа"

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито счастлив выступать за итальянскую команду и не жалеет об уходе из "Зенита", сообщает Secolo XIX.

32-летний Кришито выступал за "Зенит" с 2011 по 2018 год.

– Жалею ли я о переходе из "Зенита" в "Дженоа"? Никогда не думал об этом. Меня уже многие об этом спросили. Я всегда говорил, что счастлив быть здесь, даже если бы боролся за спасение. Если бы мы вылетели, то взял бы ответственность на себя, но я рад, как все вышло, – приводит слова Кришито Secolo XIX.

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