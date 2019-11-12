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Крис Смоллинг: «Я скучаю по «МЮ», но мне нравится в Италии»

12 ноября 2019, 19:22

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг рассказал, что скучает по «Манчестер Юнайтед». Футболист защищал цвета «МЮ» с 2010 года, английский клуб по-прежнему владеет правами на него, в «Роме» Смоллинг выступает на правах аренды.

— Я скучаю по «МЮ», — цитирует TalkSport Смоллинга. — Я играл в нем много лет и привык быть там частью мебели. Но сейчас мне нравится новая глава карьеры. Надеюсь, я продолжу улучшать игру на поле и смогу провести успешный сезон. Мне нравится в Италии.

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