Конте встретится с генеральным директором «Интера»
3 августа 2020, 09:16
Главный тренер «Интера» Антонио Конте должен провести встречу с генеральным директором клуба Беппе Мароттой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Причиной возможной отставки итальянского специалиста называется недопонимание с руководством клуба.
В качестве альтернативы Конте рассматривается кандидатура Массимилиано Аллегри, который до сих пор остается без работы, хотя и имеет множество предложений от солидных клубов.
Sky Sport Italia: Конте может покинуть «Интер» по окончании сезона
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