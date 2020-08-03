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Конте встретится с генеральным директором «Интера»

3 августа 2020, 09:16
Антонио Конте. Фото Reuters
Антонио Конте. Фото Reuters
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте должен провести встречу с генеральным директором клуба Беппе Мароттой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Причиной возможной отставки итальянского специалиста называется недопонимание с руководством клуба.

В качестве альтернативы Конте рассматривается кандидатура Массимилиано Аллегри, который до сих пор остается без работы, хотя и имеет множество предложений от солидных клубов.

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