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Конте объяснил замену Лукаку в игре с «Кротоне»

4 января 2021, 06:21
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте объяснил, почему заменил нападающего Ромелу Лукаку в матче 15-го тура серии А против «Кротоне» (6:2). Бельгиец на 75-й минуте покинул поле.

— Лукаку сказал мне, что почувствовал усталось в квадрицепсах, но он немедленно остановился, — цитирует DAZN Конте. — Мы посмотрим завтра, сможет ли он сыграть с «Сампдорией» в среду. Не должно быть ничего серьезного.

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