Конте купил 12 ноутбуков для студентов-медиков в Турине

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подарил 12 ноутбуков студентам-медикам детской клиники Реджины Маргериты в Турине.

— Мы побеседовали с ним и его женой Элизабет о сложностях психонервологии, — цитирует Football Italia директора факультета детской психоневрологии Тициану Катенаццо. — Из-за пандемии корнавируса госпитализированные студенты по детской психонервологии остались без учителей, мобильных телефонов, ноутбуков для дистанционного обучения. С помощью этого подарка мы сможем восстановить минимальную связь, что очень ценно в нынешнее время.

Конте большую часть карьеры футболиста провел в туринском «Ювентусе» и возглавлял клуб в качестве главного тренера с 2011 по 2014 год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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