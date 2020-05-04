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Клубы Серии А возобновят тренировки 18 мая

4 мая 2020, 01:00

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о решении клубов возобновить тренировки. Ранее стало известно, что все представители Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон.

— Видел некоторые странные новости, но ничего не изменилось относительно того, что всегда говорил о футболе: тренировки команд не возобновятся до 18 мая, — приводит слова Спадафоры Football Italia. — О возобновлении сезона пока даже речи не шло.

На данный момент я бы предпочел сосредоточиться на других видах спорта и комплексах — спортзалах, танцевальных центрах, бассейнах, которые должны открыться как можно скорее.

Ранее местные власти сняли запрет на проведение тренировок с 4 мая, но это касалось только индивидуальных видов спорта. В командных видах, таких, как футбол, тренироваться разрешили с 18 мая.

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