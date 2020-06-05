Клубы серии А не хотят определять чемпиона, если сезон не удастся завершить

Клубы итальянской серии А провели голосование о том, как подвести итоги сезона, если его не удастся доиграть. Ранее чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Football Italia, 16 из 20 клубов проголосовали за то, чтобы не определять чемпиона и не понижать команды в классе в том случае, если доиграть сезон будет невозможно. Исключение — если чемпион или вылетающая команда определились досрочно на момент новой остановки турнира. Четыре представителя элитного дивизиона воздержались при голосовании.

Это решение должна утвердить Федерация футбола Италии. Заседание по этому поводу состоится 8 июня. Ранее стало известно, что чемпионат Италии возобновится 20 июня. До этого также пройдут матчи Кубка страны.