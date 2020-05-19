Клубам чемпионата Италии разрешили проводить групповые тренировки

Научно-технический комитет (CMT) Италии разрешил командам серии А проводить групповые тренировки, информирует Football Italia.

По информации источника, в медицинский протокол Итальянской федерации футбола были внесены последние правки.

Из окончательной версии протокола исключили пункт, при котором команда в полном составе должна будет уйти на 15-дневный карантин при обнаружении COVID-19 у игрока или сотрудника клуба.

Ранее стало известно, что в Италии продлили запрет на проведении массовых мероприятий до 14 июня.

По последним данным Worldometers на 19 мая, в Италии всего выявлен 226 699 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 32 169 человек, выздоровело — 129 401.