Клуб из МЛС готов заплатить 15 миллионов евро за Гомеса

Клуб из МЛС «Цинциннати» претендует на нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса. Американская команда готова заплатить 15 миллионов евро за капитана клуба из Бергамо, сообщает Tuttosport.

Ранее в прессе появилась информация о конфликте футболиста с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. 32-летний аргентинец досрочно покинул последнюю тренировку команды.

В составе «Аталанты» Гомес выступает на протяжении шести лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.

Форвард в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.