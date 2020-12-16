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Клуб из МЛС готов заплатить 15 миллионов евро за Гомеса

17:18
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Клуб из МЛС «Цинциннати» претендует на нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса. Американская команда готова заплатить 15 миллионов евро за капитана клуба из Бергамо, сообщает Tuttosport.

Ранее в прессе появилась информация о конфликте футболиста с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. 32-летний аргентинец досрочно покинул последнюю тренировку команды.

В составе «Аталанты» Гомес выступает на протяжении шести лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года.

Форвард в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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