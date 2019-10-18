Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Клаудио Раньери: «Надеюсь, Ди Франческо не ненавидит меня»

12:28

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери выразил надежду, что ему удастся вытащить клуб из кризиса. Генуэзцы занимают последнее место в таблице серии A. Раньери сменил на посту Эусебио Ди Франческо. Три месяца назад он также сменил Ди Франческо в «Роме».

— Будет непросто. Но в моей карьере никогда не было легко, — цитирует AP Раньери. — Так что я всегда готов к вызову. Убежден, что «Сампдория» не на своем месте. Когда команда на последнем месте, она теряет самооценку. Поднять боевой дух — это первая задача.

То, что я снова заменил Эусебио, это очень странно. Вообще странная судьба. Надеюсь, он скоро найдет новый клуб и что он не ненавидит меня.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир