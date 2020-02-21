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Клаудио Раньери: «Как остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!»

21 февраля 2020, 20:17

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура чемпионата Италии против «Интера». Игра пройдет 23 февраля в 22:45 (мск).

— Нам нужно показать идеальную игру, надо проявить большое желание и атаковать в нужный момент. Должно сложиться понимание, как противостоять «Интеру», — приводит Football Italia слова Раньери. — Мы знаем их сильные стороны и готовы к этой встрече.

Наши поражения в последних матчах? Это не психологическая проблема. Не хватает баланса. Эта битва будет идти до последнего тура. Как остановить Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса? Цепями! Но если серьезно, попытаемся отрезать их от передач и перехватывать пасы.

«Сампдория» занимает 17-ю строчку турнирной таблицы серии А, набрав 23 очка в 24 матчах. Их соперник, «Интер», располагается на третьем месте с 54 баллами.

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