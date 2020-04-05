Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери выступил против завершения сезона серии A при пустых трибунах на нейтральных полях. Сезон серии A был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Нужно сохранять спокойствие, — цитирует Football Italia Раньери. — Правительство может сказать, что мы возобновим сезон, но это должны решать врачи.

Италия оказалась словно на войне. Крупные больницы поставлены на колени. Когда отели и публичные пространства будут безопасны? Ходили разговоры о матчах нейтральных полях, за исключением нескольких регионов. Я не согласен. Либо все возобновляют игру, либо никто.

Игра за закрытыми дверями — это не футбол, это смерть. Но если придется так играть, мы примем это.

По последним данным коронавирусом в мире заразились 1 218 126 человек, 65 841 умер, 253 821 выздоровел. Италия стала одним из основных очагов заражения.