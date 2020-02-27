Клаудио Маркизио: «Я не побеждал 8 раз в чемпионате Италии с «Ювентусом», зато выиграл РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о своем опыте выступлений за итальянскую и российскую команду. Также он считает, что игроки туринского клуба достойны выиграть Лигу чемпионов в этом году.

— Да, я не выиграл восемь скудетто с «Ювентусом», но зато я выиграл чемпионат России, — приводит слова Маркизио Football Italia. — Этот титул и стал моим восьмым чемпионством подряд. Меня очень беспокоило то, что я не выиграл Лигу чемпионов. Надеюсь, что мои бывшие товарищи по команде смогут сделать это. Они заслужили победу в турнире после всех жертв, которые принесли.

«Ювентус» проиграл «Лиону» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Ответная игра состоится 17 марта в Турине.