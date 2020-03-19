Клаудио Маркизио: «Возвращение Погба в «Ювентус» было бы чрезвычайно позитивным»
19 марта 2020, 18:18
Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио хочет, чтобы хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вернулся в туринский клуб.
— Я сказал ему, что ему не нужно переезжать в Манчестер и что, если он действительно хочет сменить клуб, ему лучше выбрать Испанию, — цитирует Маркизио Tuttosport. — Его возвращение было бы чрезвычайно позитивным.
Поль возродится в среде, которую он любит больше всего. Он много дал бы «Ювентусу», им нужен кто-то вроде него в центре поля. Он отличный профессионал.