Клаудио Маркизио: «Думаю, Сарри был правильным выбором для «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о работе главного тренера туринцев Маурицио Сарри.

— Я думаю, что Сарри был правильным выбором для «Ювентуса», — приводит слова Маркизио DAZN. — Очевидно, все требует времени. Туринцы прошли два великих победных цикла при Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

Сарри может рассчитывать на отличную команду. Он отошел от игры в красивый футбол с «Наполи», чтобы выиграть большой трофей в Европе с «Челси», несмотря на те трудности, с которыми он столкнулся. Его опыт работы с лондонцами также пригодился в «Ювентусе».