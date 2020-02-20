Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Клаудио Маркизио: «Думаю, Сарри был правильным выбором для «Ювентуса»

20 февраля 2020, 11:16
Теги:

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о работе главного тренера туринцев Маурицио Сарри.

— Я думаю, что Сарри был правильным выбором для «Ювентуса», — приводит слова Маркизио DAZN. — Очевидно, все требует времени. Туринцы прошли два великих победных цикла при Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

Сарри может рассчитывать на отличную команду. Он отошел от игры в красивый футбол с «Наполи», чтобы выиграть большой трофей в Европе с «Челси», несмотря на те трудности, с которыми он столкнулся. Его опыт работы с лондонцами также пригодился в «Ювентусе».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир