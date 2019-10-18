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Кьеллини вернется в строй в первые месяцы 2020 года

08:44
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Агент защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини Давиде Липпи рассказал о ходе восстановления игрока. Итальянец, напомним, перенес операцию на крестообразных связках правого колена и должен вернуться в строй в первые месяцы 2020 года.

— Восстановление идет хорошо, — цитирует TMW Липпи. — Это удивительно. Он сам вселяет в меня уверенность. Он очень много работает над собой. Я не знаю точной даты возвращения. Это может быть конец января, февраль или март. Он будет полностью готов к концу сезона.

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