Кьеллини сравнил Роналду с гиеной

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отметил, что его одноклубник Криштиану Роналду продолжает совершенствоваться даже в 34 года.

— Вы никогда не увидите, чтобы он позволял себе себе роскошь оставаться таким, какой есть, — цитирует Marca Кьельеллини. — Для меня большая честь играть с ним в одной команде, потому что даже в 34 года вы увидите в нем вжелание совершенствоваться. Все, что вам нужно сделать, это помочь ему ощущать себя комфортно в команде, потому что когда он на поле, то выглядит словно гиена.

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