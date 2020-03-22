Кьеллини и Буффон подпишут новые контракты с «Ювентусом»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини близки к подписанию новых контрактов с клубом, сообщает Tuttosport.

Действующие контракты футболистов истекают летом этого года. Источник сообщает, что в скором времени оба игрока подпишут со «бьянконерри» новые соглашения — до 2021 года.

35-летний капитан «Ювентуса» Кьеллини пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок. В нынешнем сезоне защитник сыграл всего 3 матча, отметившись одним голом.

42-летний Буффон в этом сезоне провел 11 встреч, пропустив 9 голов и трижды отыграв «на ноль».