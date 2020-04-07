Кассано извинился перед Капелло за конфликт 14-летней давности

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал о конфликте с Фабио Капелло в «Реале». Форвард защищал цвета мадридцев в сезоне-2006/07, после чего вернулся в Италию. До «Реала» у него уже был конфликт с Капелло в «Роме».

— С доном Фабио в «Реале» я провел одну из лучших предсезонок. Я сбросил 10 кг и достиг отметки в 82 кг, — цитирует Football Italia Кассано. — Он выпустил меня в старте в первых двух играх сезона, а затем усадил на скамейку в третьей. Я разозлоился на него.

Я бы хотел извиниться перед Капелло спустя столько лет и признать, что это была моя вина.

Бекхэм был моим одноклубником в «Реале». Он был как рок-звезда, известен во всем мире. Но при этом он оставался скромным. Я был красивее его, по крайней мере, немного.