Карло Анчелотти: "ПСЖ" связывался с Алланом, но он останется в команде"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, что "ПСЖ" сделал еще одно предложение по Аллану, но игрок останется в Неаполе.

- Я не собираюсь вступать в переговоры, которые продолжаются, - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Насколько мне известно, дело завершено. Аллан остается у нас. Мы ни за что бы его не продали, если бы только не случилось что-то экстраординарное. "ПСЖ" связывался с игроком, хотя этого не должно было случиться. Он останется с нами и сыграет во вторник в матче Кубка Италии с "Миланом".