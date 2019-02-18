Карло Анчелотти: "Наполи" нужно поработать над реализацией моментов"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о матче с "Торино" (0:0) в 24-м туре чемпионата Италии.

- Нам не хватило гола, как и в матче с "Фиорентиной". Мы играли сосредоточенно, с настроем, но недопустимо иметь 18 моментов в двух матчах и ни разу не забить,- цитирует специалиста Football Italia. - Очевидно, что на тренировках нам нужно работать над подачами, реализацией моментов, скоростью принятия решений. Я буду спорить с любым, кто говорит, что мы не играем в хороший футбол, но мы не превращаем наши моменты в голы. Я разочарован, потому что если ты играешь плохо, то можешь принять ничью. Если же ты играешь хорошо и не побеждаешь, то можешь винить только себя.

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