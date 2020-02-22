Карлес Перес: «Мой отъезд из «Барселоны» трудно объяснить. Даже не знаю, что случилось»

Нападающий «Ромы» Карлес Перес, арендованный у «Барселоны», рассказал об отношении к уходу из испанской команды.

— Мой отъезд трудно объяснить, я даже не знаю, что случилось, — цитирует Переса Mundo Deportivo. - Они не дали мне объяснений. Тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, потому что в команде были другие игроки.

«Барселона — это мое прошлое, «Рома» — мое настоящее, и я хочу быть здесь важным.

Моей мечтой было достичь первой команды. Я присоединился к ним, а потом они украли ее без причины.