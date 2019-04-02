"Кальяри" – "Ювентус": видеотрансляция матча в 22.00

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу во вторник, 2 апреля, "Кальяри" принимает "Ювентус".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Кальяри" – "Ювентус" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.00 (время московское).

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу – здесь